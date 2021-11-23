Диетолог Пигарева перечислила продукты, помогающие похудеть

Есть продукты, которые действительно могут помочь скорректировать вес, отмечает заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева. Однозначно же ответить на вопрос о том, какие именно помогают худеть, довольно сложно, отметила врач. Можно выделить жирную морскую рыбу, оливковое масло и авокадо.

"Приём пищи должен включать в себя сложные углеводы в виде круп и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатку (овощи)", — пояснила Пигарева в беседе с агентством "Прайм".

Когда основные приёмы пищи — завтрак, обед и ужин — полноценные и дают чувство насыщения на долгое время, не появится желание лишний раз чем-нибудь перекусить, а значит, вес будет в норме. Врач советует медленные углеводы в вечернем приёме пищи исключить. Всё дело в том, что они дают нашему организму энергию, а вечером, как правило, активность снижена — и всё лишнее может пойти "в запас". Она также посоветовала следить за общим рационом и водным балансом. Кроме того, на вес влияет двигательная активность, напомнила врач.

"Часто можно встретить список продуктов, которые помогают похудеть: кофе, ананас, зелёный чай. Но на самом деле доказанной эффективности у них нет. В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле ананаса. В съедобной мякоти его количество гораздо меньше", — развеяла миф собеседница агентства.