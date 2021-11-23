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Диетолог Пигарева перечислила продукты, помогающие похудеть

Назвала она и те, которым приписывают подобные свойства, но у медиков это вызывает большие сомнения.

23 ноября, 01:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Есть продукты, которые действительно могут помочь скорректировать вес, отмечает заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт Юлия Пигарева. Однозначно же ответить на вопрос о том, какие именно помогают худеть, довольно сложно, отметила врач. Можно выделить жирную морскую рыбу, оливковое масло и авокадо.

"Приём пищи должен включать в себя сложные углеводы в виде круп и бобовых, правильные жиры (растительное масло, авокадо, орехи), белок (мясо, рыба, морепродукты) и клетчатку (овощи)", — пояснила Пигарева в беседе с агентством "Прайм".

Когда основные приёмы пищи — завтрак, обед и ужин — полноценные и дают чувство насыщения на долгое время, не появится желание лишний раз чем-нибудь перекусить, а значит, вес будет в норме. Врач советует медленные углеводы в вечернем приёме пищи исключить. Всё дело в том, что они дают нашему организму энергию, а вечером, как правило, активность снижена — и всё лишнее может пойти "в запас". Она также посоветовала следить за общим рационом и водным балансом. Кроме того, на вес влияет двигательная активность, напомнила врач.

"Часто можно встретить список продуктов, которые помогают похудеть: кофе, ананас, зелёный чай. Но на самом деле доказанной эффективности у них нет. В ананасе фермент бромелайн, который, возможно, улучшает процесс жиросжигания, но содержится он в максимальном количестве в стебле ананаса. В съедобной мякоти его количество гораздо меньше", — развеяла миф собеседница агентства.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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