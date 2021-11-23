Американский суд отказал в возобновлении процесса по иску бывших акционеров ЮКОСа
В США истцы пытаются добиться многомиллиардного взыскания с РФ, планируется, что заседание будет идти в Колумбии.
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Суд США отказался возобновить процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС в отношении России до завершения процедур в Нидерландах. Так постановил суд округа Колумбия.
В исковых требованиях Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal говорится, что истцы пытаются добиться многомиллиардного взыскания с РФ, но разбирательство было приостановлено до завершения процессов в Нидерландах.
"Дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах "может оказаться бесплодным занятием", поскольку у истцов не останется "оснований для иска", если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов", - указал суд.
Стороны должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года, говорится в документе. Заявители в настоящее время рассматривают подходящие следующие шаги.
"В то же время заявители возражают против любого дальнейшего приостановления и уважительно просят о возможности быть заслушанными до любого предстоящего решения суда", - говорится в документе.
Лайф напоминает, что судебная тяжба, о которой идёт речь, длится уже не первый год. Верховный суд Нидерландов — третья и последняя инстанция в споре в рамках голландской судебной системы. Так, 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В мае прошлого года Россия обжаловала это решение. В Министерстве юстиции тогда отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
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