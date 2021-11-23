Американский суд отказал в возобновлении процесса по иску бывших акционеров ЮКОСа

Суд США отказался возобновить процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС в отношении России до завершения процедур в Нидерландах. Так постановил суд округа Колумбия.

В исковых требованиях Hulley Enterprises, Veteran Petroleum и Yukos Universal говорится, что истцы пытаются добиться многомиллиардного взыскания с РФ, но разбирательство было приостановлено до завершения процессов в Нидерландах.

"Дальнейшее судебное разбирательство в Соединенных Штатах "может оказаться бесплодным занятием", поскольку у истцов не останется "оснований для иска", если Российская Федерация одержит победу в Амстердаме или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов", - указал суд.

Стороны должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года, говорится в документе. Заявители в настоящее время рассматривают подходящие следующие шаги.

"В то же время заявители возражают против любого дальнейшего приостановления и уважительно просят о возможности быть заслушанными до любого предстоящего решения суда", - говорится в документе.