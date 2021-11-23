Работников тольяттинского морга заподозрили в порче тел умерших
По данным СМИ, у родственников усопших вымогают деньги, а если их не получают, начинают вредить.
Фото © Flickr / flawijn.pix
В Тольятти сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы обвинили в том, что они портят тела умерших, чьи родственники отказываются платить за хранение. Местное управление СК РФ начало проверку по факту появления таких сведений в СМИ.
"В соответствии с данными, изложенными в публикации, сотрудники учреждения требуют незаконное денежное вознаграждение за хранение тел усопших, а также содействие в сокращении сроков выдачи и подготовки необходимых документов", – сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Речь идёт об информации, в которой активисты обвинили сотрудников морга на Лесной, 1 в том, что они заставляют платить за хранение тел в холодильниках, а также за бальзамирование. Как отмечается, цена такого обслуживания — 12800 рублей. При отказе родственников платить тела умерших якобы хранили у батарей, а не в холодильниках. Кроме того, были обнародованы кадры, на которых видно, как тела хаотично лежат в мешках.
На данную информацию также отреагировал и глава Тольяти Николай Ренц. Он попросил правоохранителей предметно разобраться в ситуации.
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А ранее Лайф рассказывал, что десятки мешков с трупами сняли у морга в Иванове. В больнице заявили, что нервы и силы у врачей уже были на пределе из-за напряжённой работы в последние недели.
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