Работников тольяттинского морга заподозрили в порче тел умерших

В Тольятти сотрудников бюро судебно-медицинской экспертизы обвинили в том, что они портят тела умерших, чьи родственники отказываются платить за хранение. Местное управление СК РФ начало проверку по факту появления таких сведений в СМИ.

"В соответствии с данными, изложенными в публикации, сотрудники учреждения требуют незаконное денежное вознаграждение за хранение тел усопших, а также содействие в сокращении сроков выдачи и подготовки необходимых документов", – сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Речь идёт об информации, в которой активисты обвинили сотрудников морга на Лесной, 1 в том, что они заставляют платить за хранение тел в холодильниках, а также за бальзамирование. Как отмечается, цена такого обслуживания — 12800 рублей. При отказе родственников платить тела умерших якобы хранили у батарей, а не в холодильниках. Кроме того, были обнародованы кадры, на которых видно, как тела хаотично лежат в мешках.

На данную информацию также отреагировал и глава Тольяти Николай Ренц. Он попросил правоохранителей предметно разобраться в ситуации.