Учёный НАСА рассказал, каков риск падения астероида на Землю
По словам замглавы агентства, человечество знает примерно о 40% крупных небесных тел, летающих "неподалёку" от нашей планеты.
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Сейчас учёные Земли не наблюдают какого-либо астероида, который мог бы угрожать Земле в течение ближайшего века. Об этом заявил заместитель главы американского аэрокосмического агентства (НАСА) Томас Зурбухен.
Речь об этом зашла в связи с тем, что американские исследователи намерены завтра запустить космический зонд DART к астероиду Диморф. Миниатюрный аппарат должен будет протаранить небесное тело в рамках испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с астероидом.
"Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того", — заявил Зурбухен журналистам.
По его словам, пока учёным известно лишь примерно 40% объектов размером более 140 метров в диаметре, которые время от времени пролетают по космическим меркам недалеко от нашей планеты. Ещё 60% предстоит обнаружить.
Ранее стало известно, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле 11 декабря. Небесный объект классифицируется учёными NASA как "потенциально опасный".
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