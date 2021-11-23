Учёный НАСА рассказал, каков риск падения астероида на Землю

Сейчас учёные Земли не наблюдают какого-либо астероида, который мог бы угрожать Земле в течение ближайшего века. Об этом заявил заместитель главы американского аэрокосмического агентства (НАСА) Томас Зурбухен.

Речь об этом зашла в связи с тем, что американские исследователи намерены завтра запустить космический зонд DART к астероиду Диморф. Миниатюрный аппарат должен будет протаранить небесное тело в рамках испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с астероидом.

"Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того", — заявил Зурбухен журналистам.

По его словам, пока учёным известно лишь примерно 40% объектов размером более 140 метров в диаметре, которые время от времени пролетают по космическим меркам недалеко от нашей планеты. Ещё 60% предстоит обнаружить.