Украинский политолог Степанюк заявил о невозможности страны платить по долгам

Украина уже утратила способность обслуживать свои внешние государственные долги. Такое мнение выразил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

"Дефицит текущего счёта, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", — сказал Степанюк на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что всё меньше инвесторов хотят купить украинские ценные бумаги, хотя власти страны увеличивают выплаты по облигациям.

"Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина", — пояснил Степанюк.