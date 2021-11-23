Украинский политолог Степанюк заявил о невозможности страны платить по долгам
Он рассказал, что власти предлагают инвесторам облигации с повышенными выплатами, которые в итоге возьмут из карманов граждан.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Украина уже утратила способность обслуживать свои внешние государственные долги. Такое мнение выразил эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк.
"Дефицит текущего счёта, на конец сентября, составлял 1,4 миллиарда. <…> То есть мы имеем минус по возможностям государства выплачивать свои обязательства", — сказал Степанюк на пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что всё меньше инвесторов хотят купить украинские ценные бумаги, хотя власти страны увеличивают выплаты по облигациям.
"Чтобы было понятно, процент – это то, что точно будут платить все украинцы. И таких процентов ни одна страна мира не даёт по своим ценным бумагам, только Украина", — пояснил Степанюк.
Ранее Лайф рассказывал, что Международный валютный фонд одобрил очередной транш Киеву — на $700 млн.
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