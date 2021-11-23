Самолёт Як-40 совершил аварийную посадку на Камчатке

Самолёт Як-40 совершил аварийную посадку в селе Тиличики на Камчатке. У воздушного судна отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Самолёт Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село", — говорится в сообщении пресс-службы.

В момент полёта на борту самолёта находилось 13 пассажиров. Они не пострадали, груз и само воздушное судно не повреждены. Росавиация проводит проверку по факту инцидента.