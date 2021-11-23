Самолёт Як-40 совершил аварийную посадку на Камчатке
На борту было 13 пассажиров, при посадке они не пострадали. Груз и само воздушное судно также целы.
Фото © ТАСС / Анатолий Семехин
Самолёт Як-40 совершил аварийную посадку в селе Тиличики на Камчатке. У воздушного судна отказал двигатель, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"Самолёт Як-40 "Камчатского авиационного предприятия" выполнял рейс из аэропорта Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Из-за остановки одного из двигателей командир экипажа принял решение вернуться в село", — говорится в сообщении пресс-службы.
В момент полёта на борту самолёта находилось 13 пассажиров. Они не пострадали, груз и само воздушное судно не повреждены. Росавиация проводит проверку по факту инцидента.
"Все пассажиры сегодня другим рейсом отправятся в Петропавловск-Камчатский", — заявил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.
А ранее Лайф рассказывал, что пассажирский Ан-28 перестал выходить на связь во время рейса по маршруту Кедровый — Томск. Вскоре выдвинувшиеся в район поисков спасатели обнаружили место жёсткой посадки самолёта. Лайф публиковал фотографии с места инцидента. На борту находилось 18 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все они выжили и практически не пострадали, лишь командир воздушного судна получил перелом ноги. По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
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