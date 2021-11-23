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"Я орала? Не то слово!": Наталья Штурм решила поддержать Хлебникову, вспомнив полученный в США ожог

Певица опубликовала пост, под которым многие стали приводить в пример свои подобные истории.

23 ноября, 04:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUuMzN8qH7d/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наталья Штурм</a></p>

Фото © Instagram / Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм решила поддержать коллегу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире. В комментариях подписчики стали вспоминать и свои истории, связанные с пожарами. Тогда знаменитость и поделилась эмоциями от ожога, который получила однажды в США. Это произошло, когда артистка каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.

"Это было в Америке. Была в тонких тренировочных, и эластик прилип к коже. Мы отодрали (боль), потом мне посоветовали заклеить пластырем. Вернулась в Россию, пошла с мамой к хирургу, и он во время осмотра, не предупреждая, отодрал пластырь с уже зажившей болячкой. Я орала? Не то слово", — пишет Наталья Штурм у себя на странице в "Инстаграме".

"Это дикая боль. Знаю по себе. Но у меня лицо, и в детстве, а тут такой сильный ожог… Помоги, Господи. Наташа, держись! Знаю, как ты переживаешь всегда за друзей. Марина поправится", — пишут пользователи в ответ на пост.

Нарколог Шуров рассказал, как ожог может усугубить зависимость певицы Марины Хлебниковой

Нарколог Шуров рассказал, как ожог может усугубить зависимость певицы Марины Хлебниковой

Ранее Лайф писал, что хирург НИИ Склифосовского Шарипов рассказал о состоянии Марины Хлебниковой. Профессор отметил, что улучшения есть, однако на полное восстановление артистки могут уйти годы.

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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