Певица Наталья Штурм решила поддержать коллегу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире. В комментариях подписчики стали вспоминать и свои истории, связанные с пожарами. Тогда знаменитость и поделилась эмоциями от ожога, который получила однажды в США. Это произошло, когда артистка каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.

"Это было в Америке. Была в тонких тренировочных, и эластик прилип к коже. Мы отодрали (боль), потом мне посоветовали заклеить пластырем. Вернулась в Россию, пошла с мамой к хирургу, и он во время осмотра, не предупреждая, отодрал пластырь с уже зажившей болячкой. Я орала? Не то слово", — пишет Наталья Штурм у себя на странице в "Инстаграме".

"Это дикая боль. Знаю по себе. Но у меня лицо, и в детстве, а тут такой сильный ожог… Помоги, Господи. Наташа, держись! Знаю, как ты переживаешь всегда за друзей. Марина поправится", — пишут пользователи в ответ на пост.