"Я орала? Не то слово!": Наталья Штурм решила поддержать Хлебникову, вспомнив полученный в США ожог
Певица опубликовала пост, под которым многие стали приводить в пример свои подобные истории.
Фото © Instagram / Наталья Штурм
Певица Наталья Штурм решила поддержать коллегу Марину Хлебникову, пострадавшую при пожаре в собственной квартире. В комментариях подписчики стали вспоминать и свои истории, связанные с пожарами. Тогда знаменитость и поделилась эмоциями от ожога, который получила однажды в США. Это произошло, когда артистка каталась на мотоцикле. Из-за высокой температуры выхлопной трубы одежда расплавилась и прилипла к коже ноги.
"Это было в Америке. Была в тонких тренировочных, и эластик прилип к коже. Мы отодрали (боль), потом мне посоветовали заклеить пластырем. Вернулась в Россию, пошла с мамой к хирургу, и он во время осмотра, не предупреждая, отодрал пластырь с уже зажившей болячкой. Я орала? Не то слово", — пишет Наталья Штурм у себя на странице в "Инстаграме".
"Это дикая боль. Знаю по себе. Но у меня лицо, и в детстве, а тут такой сильный ожог… Помоги, Господи. Наташа, держись! Знаю, как ты переживаешь всегда за друзей. Марина поправится", — пишут пользователи в ответ на пост.
Ранее Лайф писал, что хирург НИИ Склифосовского Шарипов рассказал о состоянии Марины Хлебниковой. Профессор отметил, что улучшения есть, однако на полное восстановление артистки могут уйти годы.
Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей квартире в Москве, на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.
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