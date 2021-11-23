Во Владивостоке выпала месячная норма осадков

Мощный корейский циклон принёс во Владивосток месячную норму осадков за сутки, в одном районе норма дождя и снега была превышена в 1,5 раза. Вечером 21 ноября и ночью 22 ноября прошли умеренные, местами сильные снег, дождь и снег, в крае отмечались отложения мокрого снега, на юге и западе гололед. Ветер усиливался на мысах южного побережья до 25-30 м/с. На 22-23 ноября в Приморье объявили штормовое предупреждение.

"Этой ночью самые сильные осадки прошли на северо-востоке, уже практически на границе с Хабаровским краем, 58 мм выпало в Агзу (Тернейский район) при норме 39 мм. Во Владивостоке за сутки 22 ноября выпал 31 мм осадков в различных фазовых состояниях. Это ровно месячная норма", — сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

По словам метеоролога, в целом по краю количество осадков составило 20-158% от месячной нормы. Чулков уточнил, что в течение дня 23 ноября циклон будет смещаться на Хабаровский край. По сообщению правительства края, из-за циклона в Приморье наблюдались нарушения энергоснабжения, 22 ноября без света оказалось около 1,7 тыс. человек. Всего за сутки в Приморье зафиксировали 36 отключений электроэнергии, в большинстве случаев их время не превышало четырёх часов. Проезд есть ко всем населённым пунктам региона.