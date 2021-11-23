Запуск космического телескопа James Webb опять перенесли

Дату запуска телескопа James Webb вновь перенесли. Планируется, что вместо 18 декабря это произойдёт 22 декабря. Всему виной инцидент в цехе вертикальной сборки во время подготовки аппарата к пуску, сообщает НАСА.

"Специалисты готовили телескоп к пристыковке к переходному отсеку ракеты-носителя Ariane-5. Однако в результате внезапного незапланированного отстёгивания одного из зажимов, который удерживает телескоп пристыкованным к переходному отсеку, по всему телескопу прошла вибрационная волна", — объяснили в НАСА.

Для расследования произошедшего была созвана совместная комиссия во главе с NASA. Агентство проведёт дополнительные испытания, чтобы определить, был ли нанесён какой-либо урон аппарату.