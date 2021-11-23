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Американский эсминец вопреки требованиям Китая прошел через Тайваньский пролив

Соединённые Штаты периодические организуют подобные провокации, в том числе пытаются так поступать и у границ России.

23 ноября, 03:33
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Фото © Flickr/compacflt

Американский ракетный эсминец USS Milius, вооружённый в том числе крылатыми ракетами, вновь прошел через Тайваньский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе Седьмого флота США.

"Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69), совершил обычный проход через Тайваньский пролив 23 ноября в международных водах в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении флота.

Там заявили, что таким действием была продемонстрирована "приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Отмечается, что американские военные "летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом".

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Отметим, что Пекин выступает против прохода американских кораблей по территории Тайваньского пролива. Отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией напряжённые.

Ранее Лайф рассказывал, что другой американский эсминец попытался пересечь границу РФ в Японском море. Российский корабль "Адмирал Трибуц" не дал ему это сделать.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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