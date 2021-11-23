Американский эсминец вопреки требованиям Китая прошел через Тайваньский пролив

Американский ракетный эсминец USS Milius, вооружённый в том числе крылатыми ракетами, вновь прошел через Тайваньский пролив. Об этом сообщили в пресс-службе Седьмого флота США.

"Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69), совершил обычный проход через Тайваньский пролив 23 ноября в международных водах в соответствии с международным правом", — говорится в сообщении флота.

Там заявили, что таким действием была продемонстрирована "приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону". Отмечается, что американские военные "летают, плавают и действуют везде, где это разрешено международным правом".

Отметим, что Пекин выступает против прохода американских кораблей по территории Тайваньского пролива. Отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией напряжённые.