Кевина Спейси обязали заплатить $31 млн создателям "Карточного домика"

Как сообщает Fox News, нарушение условий контракта привело к тому, что киностудии пришлось свернуть съёмки нескольких эпизодов "Карточного домика", в которых участвовал Кевин Спейси. В итоге сезон был сокращён с 13 до 8 эпизодов, что привело к финансовым потерям.

А не так давно Лайф рассказывал, что Кевин Спейси вернулся к съёмкам в кино. От знаменитого актёра ранее отвернулись все кинокомпании, в снимающихся на тот момент фильмах его заменяли на других актёров. За последние четыре года актёра обвинили в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и Прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.