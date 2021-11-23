Кевина Спейси обязали заплатить $31 млн создателям "Карточного домика"
По версии компании, нарушения условий контракта со стороны актёра привели к сокращению эпизодов финального сезона кинокартины и, соответственно, к потерям прибыли.
Фото © Instagram / kevinspacey
Американский актёр Кевин Спейси проиграл суд против киностудии MCR, которая продюсировала популярный сериал "Карточный домик". За нарушение контракта актёр теперь заплатит 31 миллион долларов.
Как сообщает Fox News, нарушение условий контракта привело к тому, что киностудии пришлось свернуть съёмки нескольких эпизодов "Карточного домика", в которых участвовал Кевин Спейси. В итоге сезон был сокращён с 13 до 8 эпизодов, что привело к финансовым потерям.
Актёр пытался оспорить иск. Он подчёркивал, что обвинения в домогательствах и неподобающем поведении не давали оснований для расторжения с ним контракта. Суд отклонил апелляционную жалобу актёра.
А не так давно Лайф рассказывал, что Кевин Спейси вернулся к съёмкам в кино. От знаменитого актёра ранее отвернулись все кинокомпании, в снимающихся на тот момент фильмах его заменяли на других актёров. За последние четыре года актёра обвинили в домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и Прокуратура США отозвала обвинения в отношении голливудской звезды. За это время серьёзные убытки понёс и сам Кевин Спейси, и компании, с которыми он работал. Актёр все обвинения в свой адрес категорически отрицает.
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