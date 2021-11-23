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Гинцбург заявил о готовности России к быстрому выпуску вакцины от штамма "дельта"

Учёный заверил, что мощностей в России для этого хватит. Больше времени может занять необходимая сертификация.

23 ноября, 05:07
<p>Фото © Официальный сайт "Спутника V"</p>

Фото © Официальный сайт "Спутника V"

В России при необходимости можно быстро наладить производство специализированной вакцины от штамма коронавируса "дельта" — новый вариант "Спутника V". Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас производственники уже хорошо знают все нюансы и, я бы сказал, все те узкие места, которые надо видоизменять для того, чтобы получить максимальную продукцию", сказал Гинцбург, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, насколько будет тяжёлым внедрение модифицированного "Спутника V".

Возможные сроки испытания новой вакцины учёный не назвал. По его мнению, об этом стоит задумываться в случае, если эффективность действующих препаратов упадёт, чего пока не произошло.

"Мы умеем делать новую вакцину из нового штамма достаточно быстро, если потребуется. У нас эта технология готова полностью, отработана схема. Но как долго будут проводиться испытания и по какой схеме — по гриппозной или по принципиально новой — неизвестно", — сказал Гинцбург.

В центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта"

В центре Чумакова разрабатывают две вакцины от штамма ковида "дельта"

Ранее Лайф рассказывал, что стало известно о коварной особенности новой мутации "дельты" — AY.4.2. Специалисты считают, что она может повлиять как на снижение заболеваемости, так и сработать в обратную сторону.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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