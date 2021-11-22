В Новой Москве младенец умер в коляске во время прогулки

В деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве четырёхмесячный ребёнок умер во время прогулки. Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"22 ноября 2021 года в деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве наступила смерть четырёхмесячной девочки, тело которой обнаружено в прогулочной коляске матерью, вернувшейся домой с детьми с прогулки", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по городу Москве.

Точная причина смерти пока не известна, её установят специалисты. Следователи прорабатывают различные версии.