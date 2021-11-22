В Новой Москве младенец умер в коляске во время прогулки
По сообщению СК, мать обнаружила это, только когда вернулась с детьми домой. Причину смерти установят эксперты.
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В деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве четырёхмесячный ребёнок умер во время прогулки. Следственный комитет завёл уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"22 ноября 2021 года в деревне Безобразово поселения Вороновское в Новой Москве наступила смерть четырёхмесячной девочки, тело которой обнаружено в прогулочной коляске матерью, вернувшейся домой с детьми с прогулки", — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по городу Москве.
Точная причина смерти пока не известна, её установят специалисты. Следователи прорабатывают различные версии.
А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье выясняют обстоятельства загадочной смерти двухмесячной малышки. Младенца обнаружили в квартире в бессознательном состоянии, доставили в местную больницу, но спасти ребёнка не удалось.
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