В Москве девушка попыталась продать новорождённого сына через соцсети









26-летняя жительница Казани попыталась продать в Москве новорождённого сына за 100 000 рублей. Об этом узнали в движении "Альтернатива", которое борется с рабством и торговлей людьми. Они увидели в соцсетях сообщение об этой "фьючерсной сделке": беременная предлагала купить тогда ещё не родившегося ребёнка.

"Мы немедленно на это отреагировали, списались с ней, пытались выяснить обстоятельства, пытались отговорить от продажи. Но женщина, несмотря на всё, была настроена решительно... Если бы в роли покупателя выступил не наш сотрудник, то, скорее всего, это сделал бы какой-то злоумышленник. Ведь таких детей легализовать невозможно, а покупаются они для криминальных целей", — говорится в сообщении движения "Альтернатива".

Как отмечается, покупают детей в основном для занятия попрошайничеством так называемые "мадонны", которые накачивают малышей сильнодействующими транквилизаторами. Продолжительность жизни таких малышей в среднем составляет от полутора до трёх месяцев. Выяснилось, что мать девушки была в курсе и поддерживала идею продажи ребёнка, а отец, узнав о беременности, предложил оставить его на помойке. Для родов женщина приехала в Москву. После того как начались схватки, её увезли на скорой помощи в роддом, где она намеренно представилась другими именем и фамилией, чтобы запутать следы. После выписки роженица вновь связалась с покупателем. При передаче денег она и была задержана полицией, а ребёнок фактически спасён.