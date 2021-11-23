Мигранты на границе с Польшей не обращались к властям Белоруссии с просьбами об убежище

Мигранты, находящиеся на белорусско-польской границе, не обращались к властям с просьбами об убежище. Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Лица, которые в настоящее время находятся на белорусско-польской границе, в компетентные органы Республики Беларусь с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты не обращались", — приводит его слова ТАСС.

Уточняется, что 118 мигрантов покинули Белоруссию 22 ноября. По словам Бегуна, они вылетели из национального аэропорта Минск в индивидуальном порядке. Органы внутренних дел и пограничные войска оказали иностранцам содействие в оформлении документов и пропуске через госграницу. Также ещё одна группа планирует вылететь из минского аэропорта во вторник, 23 ноября.

"Сегодня ещё группа граждан иностранных государств находится в национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства", — сообщил глава департамента.