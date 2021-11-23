Найденный мёртвым на рейсе из Египта россиянин общался сам с собой, чем напугал пассажиров

Лайф узнал о поведении найденного мёртвым россиянина, покончившего с собой на рейсе из Египта в РФ. По данным нашего источника, до посадки на борт воздушного судна авиакомпании "Сибирь" 48-летний мужчина вёл себя спокойно, но был замкнут, а во время полёта разговаривал сам с собой.

Из Шарм-эль-Шейха в Самару мужчина летел один. Он разговаривал сам с собой, из-за чего пассажиры рядом попросили их пересадить, а потом попросил воды.

Во время набора высоты россиянин нарушил правила и пошёл в туалет, где заблокировал дверь. С помощью других пассажиров удалось снять её с петель, однако россиянин был уже мёртв. После этого самолёт запросил посадку в аэропорту Каира. Были вызваны полиция, сотрудник консульства и скорая помощь, которая официально подтвердила смерть. После этого тело погрузили в багажное отделение, и борт направился в Самару.

Уточняется, что родственники мужчины начали его поиски из-за того, что рейс задержался на пять часов. По нашим данным, у россиянина были проблемы с психикой после аварии, которая произошла в Таиланде два года назад.