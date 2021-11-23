Актёр сериала "Склифосовский" Томашевский попал в больницу с подозрением на сотрясение

Актёр Пётр Томашевский, известный по ролям во многих фильмах и сериалах, попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что артиста доставили в больницу в Раменском около 1:00 мск в состоянии сильного алкогольного опьянения. После оказания амбулаторной помощи Томашевского отпустили. По данным Пятого канала, актёр, будучи пьяным, ввязался в драку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Томашевский в 2002 году дебютировал в фильме "По ту сторону волков". Наиболее известные картины с его участием — "Склифосовский", "Москва. Центральный округ – 3", "Чёрные волки" и другие.