Актёр сериала "Склифосовский" Томашевский попал в больницу с подозрением на сотрясение
По данным Лайфа, в медучреждение артиста доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пётр Томашевский. Фото © "Кино-театр.ру"
Актёр Пётр Томашевский, известный по ролям во многих фильмах и сериалах, попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что артиста доставили в больницу в Раменском около 1:00 мск в состоянии сильного алкогольного опьянения. После оказания амбулаторной помощи Томашевского отпустили. По данным Пятого канала, актёр, будучи пьяным, ввязался в драку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Томашевский в 2002 году дебютировал в фильме "По ту сторону волков". Наиболее известные картины с его участием — "Склифосовский", "Москва. Центральный округ – 3", "Чёрные волки" и другие.
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