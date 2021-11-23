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Актёр сериала "Склифосовский" Томашевский попал в больницу с подозрением на сотрясение

По данным Лайфа, в медучреждение артиста доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения.

23 ноября, 07:34
<p>Пётр Томашевский. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/4337/foto/356210/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кино-театр.ру"</a></p>

Пётр Томашевский. Фото © "Кино-театр.ру"

Актёр Пётр Томашевский, известный по ролям во многих фильмах и сериалах, попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что артиста доставили в больницу в Раменском около 1:00 мск в состоянии сильного алкогольного опьянения. После оказания амбулаторной помощи Томашевского отпустили. По данным Пятого канала, актёр, будучи пьяным, ввязался в драку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Томашевский в 2002 году дебютировал в фильме "По ту сторону волков". Наиболее известные картины с его участием — "Склифосовский", "Москва. Центральный округ – 3", "Чёрные волки" и другие.

Ранее Лайф рассказывал, что Павел Прилучный объяснил одутловатость лица очень нехорошим диагнозом. Звезда "Мажора" ищет утешение в храме, куда его привели мысли о смерти на фоне болезни.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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