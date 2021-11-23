Лидер движения "Гражданин" Шаркович назвал причины для закрытия OnlyFans

Лидер Всероссийского общественного движения "Гражданин" Юрий Шаркович рассказал, что всё больше людей обращается в организацию с просьбой "фактически вызволить из сексуального рабства и инструментов вовлечённости своих родственников в порноиндустрию", отметив, что одним из таких сервисов является OnlyFans. Именно поэтому движение просит Роскомнадзор проверить сайт на наличие порноконтента и в случае нарушения законодательства принять правовые меры. Об этом Шаркович сообщил в беседе с Лайфом.

"Мы подошли к этому вопросу системно, изучили соответствующие инструменты [вовлечения в порноиндустрию], которые в российском сегменте Интернета присутствуют. Выделили ряд из них, и одним из таких является OnlyFans. По нашему мнению, мы видим действия, которые подпадают под уголовную статью 242 УК РФ. О чём мы подали соответствующее заявление в МВД и, конечно же, обратились в Роскомнадзор с просьбами провести проверку по факту деятельности этого ресурса", — рассказал он.

Как подчеркнул Шаркович, такого рода сервисы создают некий тренд и инструменты вовлечённости граждан в незаконную деятельность. Он отметил, что статья 242 УК РФ "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов" предусматривает "соответствующие законные решения", которые выносятся судом. В частности, злоумышленникам может грозить и лишение свободы.

"В отношении самого ресурса — по результатам проверки, если будут выявлены соответствующие статьи и нарушения норм законодательства РФ, мы считаем, что необходимо удаление противозаконного контента и, конечно же, соответствующая ответственность, в том числе административного характера", — подчеркнул лидер движения "Гражданин".

Если же решение такого рода будет на законодательном уровне и, как многие иностранные ресурсы, OnlyFans откажется от выполнения законных требований, то организация повлияет на приостановку деятельности данного сервиса в российском сегменте, заключил Шаркович.