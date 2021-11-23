В Минздраве предложили изменить процедуру получения водительских медсправок

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект новых правил выдачи медицинских справок водителям. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в документе впервые говорится об обязательных лабораторных исследованиях для "групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств". Такие экспертизы будут назначать наркологи тем автомобилистам, у которых заметили следы уколов. Подобная же участь ждёт людей с повышенной потливостью, чрезмерно низким пульсом, сонливостью, возбуждением, тремором рук или эмоциональной неустойчивостью.

Внести изменения в процедуру обязательного медосвидетельствования Минздрав намеревался ещё в ноябре 2019 года, увеличив объём исследований. Тогда предполагалось, что стоимость прохождения комиссии вырастет в несколько раз, после критики президента РФ Владимира Путина проект отправили на доработку. Так, очередная версия предусматривает "уточнение" процедуры в части "лабораторных исследований". В частности, меняется порядок исследования мочи на содержание в ней наркотиков. Такое решение будет принимать нарколог, а основанием будет выявление специалистом одновременно трёх признаков употребления запрещённых веществ, среди которых "эмоциональная неустойчивость", "ускорение и замедление темпа мышления", учащение или замедление дыхания и другие.