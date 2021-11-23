В России предложили запретить изымать у должников купленное на маткапитал жильё

В России хотят запретить изымать за долги купленное на средства материнского капитала жильё. Такое предложение озвучила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Волынец отметила, что на сегодняшний день материнский (семейный) капитал остаётся наиболее значимым инструментом финансовой поддержки семей, которые воспитывают детей. По её мнению, покупка недвижимости на эти средства должна сопровождаться выделением чадам долей в собственности на жилое помещение — так у несовершеннолетних будет дополнительная гарантия обеспечения защиты и жилищных прав.

Однако это потеряет смысл, если поступит обращение взыскания на жилое помещение и все члены семьи, в том числе и не достигшие совершеннолетия, выселятся из него. Согласно заявлению Волынец, наличие у собственника детей не является препятствием для изъятия залоговой недвижимости, то есть кредитная организация имеет право инициировать выселение из ипотечной квартиры несовершеннолетнего. Детский омбудсмен предложила внести изменения в Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)", а также в статью 446 Гражданского процессуального кодекса "Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам".

"В частности, предусмотреть невозможность обращения взыскания на единственное жильё, приобретённое с использованием средств материнского капитала, при обращении взыскания на него за долги по кредиту и дальнейшего выселения членов семьи", — говорится в обращении.

Между тем сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане Аида Ибрагимова отметила, что, согласно закону, нельзя обращать взыскание на единственное жильё. Хотя такой запрет не распространяется на ипотечную квартиру. По её словам, исходя из обращений, поступающих в адрес аппарата, сегодня часто семьи говорят о покупке недвижимости в ипотеку, "пустив в часть погашений средства материнского капитала".

Эксперт при этом отметила, что семьи могут оказаться в сложной жизненной ситуации, при которой возможность выплачивать ипотеку теряется. И в этих обстоятельствах банк заберёт квартиру, ведь она находится в залоге. Предложение о внесении изменений в законодательство как раз и нужно для того, чтобы защитить детей.