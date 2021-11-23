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Родителей убитой в Тюмени школьницы лишили прав в отношении других детей

Кроме того, суд вынес решение о взыскании алиментов с матери и отца погибшей. Отмечается, что с иском летом обратилось региональное Управление социальной защиты населения.

23 ноября, 05:38

Фото © Pixabay

Ленинский районный суд Тюмени лишил родителей восьмилетней девочки, убитой летом, прав в отношении двух других детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с иском летом текущего года обратилось региональное Управление социальной защиты населения. В прокуратуре уточнили, что дети сейчас находятся в одном из социальных учреждений. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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Ранее Лайф рассказывал, что старшая сестра убитой в Тюмени девочки хочет стать опекуном других детей семьи. По её мнению, сестре и брату-близнецу с родным человеком будет лучше, чем с другими малознакомыми людьми.

Напомним, история исчезновения школьницы потрясла всю страну. 30 июня девочка ушла из дома и пропала. 19 августа ребёнка нашли мёртвым. На причастность к случившемуся проверяли соседей, полицейские успели вскрыть 21 квартиру, прежде чем нашли нужную. А 25 августа был задержан предполагаемый преступник, который признался в убийстве, кроме того, ДНК-экспертиза подтвердила его причастность. С ребёнком, которого всем городом искали больше месяца, он расправился в первый же день, в момент совершения злодеяния он мог быть пьян. Мужчина проверяется на причастность к убийству ещё одной школьницы, которая погибла в 2011 году в Нягане, где он работал помощником участкового.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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