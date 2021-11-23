Родителей убитой в Тюмени школьницы лишили прав в отношении других детей

Ленинский районный суд Тюмени лишил родителей восьмилетней девочки, убитой летом, прав в отношении двух других детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд, рассмотрев дело, вынес решение о лишении ответчиков родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери, а также о взыскании с них алиментов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с иском летом текущего года обратилось региональное Управление социальной защиты населения. В прокуратуре уточнили, что дети сейчас находятся в одном из социальных учреждений. Решение суда пока не вступило в законную силу.