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Bloomberg: США не решились вводить санкции против немецкого судна

Blue Ship при этом упоминалось в докладе Государственного департамента, адресованном Конгрессу.

23 ноября, 05:17

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Власти США приняли решение не вводить санкции против немецкого судна, которое принимало участие в строительстве "Северного потока – 2". Как отмечают СМИ, это стало возможным благодаря связи судовладельцев с Правительством Германии.

"Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто [в докладе Госдепа для Конгресса] в связи с его работой над почти завершённым трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с Правительством Германии", — говорится в сообщении агентства Bloomberg.

Bloomberg: США ожидают запуска "Северного потока – 2" через пару месяцев

Bloomberg: США ожидают запуска "Северного потока – 2" через пару месяцев

Как сообщал Лайф, ранее глава Госдепа Энтони Блинкен анонсировал санкции против российской компании и двух судов. Прежде же утверждалось, что президент Джо Байден несколько раз отклонял предложения ввести новые ограничения против России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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