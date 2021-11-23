Bloomberg: США не решились вводить санкции против немецкого судна

Власти США приняли решение не вводить санкции против немецкого судна, которое принимало участие в строительстве "Северного потока – 2". Как отмечают СМИ, это стало возможным благодаря связи судовладельцев с Правительством Германии.

"Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто [в докладе Госдепа для Конгресса] в связи с его работой над почти завершённым трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с Правительством Германии", — говорится в сообщении агентства Bloomberg.