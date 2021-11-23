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iPhone последних линеек стали в России дефицитным товаром

Вариантов в наличии немного. Ряд моделей придётся по предзаказу ждать до восьми недель.

23 ноября, 04:49
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

В России образовался дефицит на некоторые модели двух последних линеек смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 13. В результате американская компания вскоре может лишиться места в тройке по объёму продаж в стране, уступив китайской. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как отмечается, при заказе на сайте Apple iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета придётся ждать две-три недели. Да и в сети магазинов Apple re: Store все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу. Причём ожидаемый срок доставки составляет до восьми недель. Купить сразу можно только несколько моделей iPhone 13 на 512 Гб.

Источник в одной из торговых сетей подтвердил изданию наличие такой проблемы. По его словам, из-за дефицита на iPhone 13 вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11, их нехватка тоже уже чувствуется.

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Если в октябре Apple занимала третье место по объёму продаж смартфонов в России, то теперь рискует его потерять. Компанию Samsung и Xiaomi может составить ещё одна азиатская компания — Realme.

Лайф ранее рассказывал, что у Apple появились проблемы с выпуском iPhone 13 из-за дефицита чипов. Поставщики IT-корпорации не могут поставить достаточно деталей — ощущается нехватка полупроводников.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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