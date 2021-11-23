iPhone последних линеек стали в России дефицитным товаром

В России образовался дефицит на некоторые модели двух последних линеек смартфонов от Apple — iPhone 12 и iPhone 13. В результате американская компания вскоре может лишиться места в тройке по объёму продаж в стране, уступив китайской. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Как отмечается, при заказе на сайте Apple iPhone 13 Pro Max на 128 Гб голубого цвета придётся ждать две-три недели. Да и в сети магазинов Apple re: Store все модели iPhone 13 Pro продаются только по предзаказу. Причём ожидаемый срок доставки составляет до восьми недель. Купить сразу можно только несколько моделей iPhone 13 на 512 Гб.

Источник в одной из торговых сетей подтвердил изданию наличие такой проблемы. По его словам, из-за дефицита на iPhone 13 вырос спрос на базовые модели iPhone 12 и iPhone 11, их нехватка тоже уже чувствуется.

Если в октябре Apple занимала третье место по объёму продаж смартфонов в России, то теперь рискует его потерять. Компанию Samsung и Xiaomi может составить ещё одна азиатская компания — Realme.