Россиянина нашли мёртвым на рейсе из Египта в Россию
Предварительно, у мужчины были проблемы с психикой. Вероятно, у него началось обострение.
Фото © Pixabay
На борту самолёта, который совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Самару, обнаружили труп 48-летнего россиянина. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что тело мужчины нашли в туалете. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством. По данным источника, самолёт приземлился в Каире, где силами экипажа труп переместили в багаж. После этого воздушное судно вылетело в Самару.
Судя по онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре, самолёт, на котором произошла трагедия, принадлежит авиакомпании S7. Летательный аппарат должен был приземлиться в российском городе в 23:55 по местному времени накануне, однако прилетел лишь в 05:09 сегодня. По словам родственников погибшего, у мужчины были проблемы с психикой, возможно, началось обострение.
Ранее Лайф рассказывал, что топ-менеджер "Мособлгаза" насмерть отравился неизвестным веществом после отдыха в Египте. Рядом с бездыханным телом мужчины в бессознательном состоянии были найдены его супруга и двое маленьких детей. К счастью, их удалось спасти, сейчас они в больнице.
Комментариев: 0