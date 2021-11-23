Россиянина нашли мёртвым на рейсе из Египта в Россию

На борту самолёта, который совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Самару, обнаружили труп 48-летнего россиянина. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что тело мужчины нашли в туалете. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством. По данным источника, самолёт приземлился в Каире, где силами экипажа труп переместили в багаж. После этого воздушное судно вылетело в Самару.

Судя по онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре, самолёт, на котором произошла трагедия, принадлежит авиакомпании S7. Летательный аппарат должен был приземлиться в российском городе в 23:55 по местному времени накануне, однако прилетел лишь в 05:09 сегодня. По словам родственников погибшего, у мужчины были проблемы с психикой, возможно, началось обострение.