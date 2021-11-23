Глава "Сибура" Конов назвал "основное зло" для рынка нефтехимии

Председатель правления "Сибур холдинг" Дмитрий Конов заявил в интервью РБК, что "основным злом" для рынка нефтехимии в этом году является не рост цен, а скорость и частота их изменения.

"Основное зло — и это справедливо как для нас, так и для потребителя — не некий абсолютный уровень цен, а скорость и частота их изменений. Когда цены месяц к месяцу растут и падают на 30%, это плохо", — сказал Конов.

Он отметил, что в текущем году было много таких явлений, которые привели к рекордным ценам на газ. Речь в том числе идёт о перебоях в американском производстве, аварии на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту и форс-мажорах в Европе. Конов подчеркнул, что в результате этого "многолетняя устоявшаяся система сбоит", что проявляется в гиперволатильности цен на продукцию и приводит к аномальной стоимости доставки из одной географии в другую.

Глава "Сибура" добавил, что цена "входящего сырья" (сжиженного углеродного газа и др.), которое закупает компания, увеличится на десятки процентов, что приведёт к росту себестоимости. Он отметил, что в 2021 году стоимость нефтехимической продукции более высокая, чем в 2020-м, но ниже в сравнении с концом 2018 года. Однако при этом цена на сырьё "гораздо выше", чем в 2019-м и 2020-м, но находится на уровне 2018 года.

"Я думаю, что бенефициарами с точки зрения продаж и цен стали любые отрасли, которые производят физический товар. Но себестоимость любого физического товара тоже стала выше, поэтому мы, с одной стороны, бенефициары из-за роста цен на нашу продукцию. А с другой — у нас, как и у всех, повысилась себестоимость. В этом смысле мы пострадали и продолжаем страдать", — заключил Конов.