НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава "Сибура" Конов назвал "основное зло" для рынка нефтехимии

Топ-менеджер отметил, что "многолетняя устоявшаяся система сбоит" из-за большого количества явлений, которые привели к рекордным ценам на газ.

23 ноября, 07:16
<p>Дмитрий Конов. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Дмитрий Конов. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Председатель правления "Сибур холдинг" Дмитрий Конов заявил в интервью РБК, что "основным злом" для рынка нефтехимии в этом году является не рост цен, а скорость и частота их изменения.

"Основное зло — и это справедливо как для нас, так и для потребителя — не некий абсолютный уровень цен, а скорость и частота их изменений. Когда цены месяц к месяцу растут и падают на 30%, это плохо", — сказал Конов.

Bloomberg: США ожидают запуска "Северного потока – 2" через пару месяцев

Bloomberg: США ожидают запуска "Северного потока – 2" через пару месяцев

Он отметил, что в текущем году было много таких явлений, которые привели к рекордным ценам на газ. Речь в том числе идёт о перебоях в американском производстве, аварии на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту и форс-мажорах в Европе. Конов подчеркнул, что в результате этого "многолетняя устоявшаяся система сбоит", что проявляется в гиперволатильности цен на продукцию и приводит к аномальной стоимости доставки из одной географии в другую.

Глава "Сибура" добавил, что цена "входящего сырья" (сжиженного углеродного газа и др.), которое закупает компания, увеличится на десятки процентов, что приведёт к росту себестоимости. Он отметил, что в 2021 году стоимость нефтехимической продукции более высокая, чем в 2020-м, но ниже в сравнении с концом 2018 года. Однако при этом цена на сырьё "гораздо выше", чем в 2019-м и 2020-м, но находится на уровне 2018 года.

Посол России резко прокомментировал угрозу США новыми санкциями

Посол России резко прокомментировал угрозу США новыми санкциями

"Я думаю, что бенефициарами с точки зрения продаж и цен стали любые отрасли, которые производят физический товар. Но себестоимость любого физического товара тоже стала выше, поэтому мы, с одной стороны, бенефициары из-за роста цен на нашу продукцию. А с другой — у нас, как и у всех, повысилась себестоимость. В этом смысле мы пострадали и продолжаем страдать", — заключил Конов.

Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, сколько Россия может заработать на дорогой нефти. По мнению аналитиков, доходы государства могут даже превысить уровень допандемийного 2019 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1