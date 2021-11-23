Водитель автобуса, в котором в Болгарии заживо сгорело 45 туристов, мог уснуть за рулём. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Также местные власти рассматривают такие версии, как техническая неисправность и плохие дорожные условия (в районе, где произошёл инцидент, шли дожди).

Как указывает Блиц, транспортное средство врезалось в ограждение на магистрали "Струма". Внутри находилось два водителя — граждане Северной Македонии — и 50 пассажиров из Албании. В местной больнице "Пирогов" размещены оставшиеся в живых семеро туристов: 17-летняя девушка, одна женщина и пятеро мужчин.







"Возможны две гипотезы — пожар, результатом которого стала авария, или ДТП, в результате которого возник пожар, пояснил начальник Главного управления пожарной безопасности и защиты населения Николай Николов", — пишет Блиц.

Отмечается, что от автобуса ничего не осталось, он практически полностью выгорел. В то же время болгарский портал "24 часа" сообщает, что за несколько метров до места происшествия найден фрагмент от шины. Эта находка натолкнула правоохранителей на версию, что у автобуса спустило колесо, потому и произошла авария. Хотя доказательств, что фрагмент от шины принадлежит именно этому транспортному средству, пока нет.

Кроме того, по словам очевидцев, пожар в автобусе возник ещё до аварии. В связи с этим сложно назвать истинную причину трагедии. Так, министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил, что есть вероятность утечки топлива, хотя окончательных версий пока нет, передаёт News.bg. По его словам, тела туристов были сожжены до неузнаваемости: "Картина ужасающая, не все могут её выдержать. Это не для просмотра. Я никогда не видел такого", — сказал глава ведомства.