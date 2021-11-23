Инфекционист Малышев рассказал, какую прививку обязательно нужно сделать в ноябре
Эксперт отметил, что после возвращения школьников на учёбу идёт подъём заболеваемости респираторными инфекциями.
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В начале зимы россиянам будет угрожать не только коронавирус, но и уже привычный, но от этого не менее опасный вирус гриппа. Поэтому до наступления декабря необходимо сделать прививку от этой болезни, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с радио Sputnik.
"Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идёт поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъём гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября. — Прим. Лайфа), идёт небольшое снижение", — сказал эксперт.
Как указал Малышев, по возвращении школьников наблюдается небольшая задержка, а затем вновь следует подъём заболеваемости гриппом.
Он отметил, что сейчас самое время сделать прививку, так как пока не было вспышки заболеваемости.
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса. При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.
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