Инфекционист Малышев рассказал, какую прививку обязательно нужно сделать в ноябре

Эксперт отметил, что после возвращения школьников на учёбу идёт подъём заболеваемости респираторными инфекциями.

В начале зимы россиянам будет угрожать не только коронавирус, но и уже привычный, но от этого не менее опасный вирус гриппа. Поэтому до наступления декабря необходимо сделать прививку от этой болезни, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с радио Sputnik.

"Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идёт поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъём гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября. — Прим. Лайфа), идёт небольшое снижение", — сказал эксперт.

Как указал Малышев, по возвращении школьников наблюдается небольшая задержка, а затем вновь следует подъём заболеваемости гриппом.

Он отметил, что сейчас самое время сделать прививку, так как пока не было вспышки заболеваемости.