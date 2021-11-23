Инфекционист Малышев рассказал, какую прививку обязательно нужно сделать в ноябре

В начале зимы россиянам будет угрожать не только коронавирус, но и уже привычный, но от этого не менее опасный вирус гриппа. Поэтому до наступления декабря необходимо сделать прививку от этой болезни, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с радио Sputnik.

"Обычно повышение числа пациентов с респираторными инфекциями идёт поздней осенью и в начале зимы. Мы всегда знаем, что происходит подъём гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября. — Прим. Лайфа), идёт небольшое снижение", — сказал эксперт.

Как указал Малышев, по возвращении школьников наблюдается небольшая задержка, а затем вновь следует подъём заболеваемости гриппом.

Он отметил, что сейчас самое время сделать прививку, так как пока не было вспышки заболеваемости.