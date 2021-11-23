Дубль Гаврикова принёс "Коламбусу" победу над "Баффало" в НХЛ
Ранее на его счету не было ни одной заброшенной шайбы в нынешнем сезоне.
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"Коламбус Блю Джекетс" на выезде победил команду "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:4 в пользу гостей.
В составе "Коламбуса" по дублю оформили российский защитник Владислав Гавриков и американский нападающий Джек Рослович. По разу отличились их партнёры по команде Оливер Бьоркстранд, Макс Доми и Шон Курали.
Первая шайба Гаврикова, заброшенная на 24-й минуте, в итоге оказалась победной в матче. Второй гол он забил в концовке встречи, поразив пустые ворота соперника.
Ранее на счету россиянина не было ни одной заброшенной шайбы в нынешнем сезоне. На данный момент в 16 матчах он набрал девять очков (два гола и семь результативных передач).
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