"Началась магия": Как дочь Тутберидзе перед Олимпиадой стала получать неправдоподобно высокие оценки На международном турнире в Варшаве Диана Дэвис и Глеб Смолкин получили в соревнованиях танцевальных дуэтов просто космические баллы. Журналисты и специалисты пребывают в недоумении. 22 ноября, 21:40 Фото © Instagram / tutberidze.eteri

Фигурное катание в последнее время стало в нашей стране невероятно популярным. По зрительскому вниманию ледовые баталии выходят на уровень футбола и хоккея, а иногда и опережают их. Все уже привыкли, что особый интерес вызывает женское одиночное катание. В этой дисциплине Россия с большим запасом идёт впереди планеты всей и реально может занять весь пьедестал на Олимпиаде в Пекине. Но женскими соревнованиями фигурное катание не ограничивается. Любопытные события происходят, например, в танцах на льду.

Особенности танцев на льду

Этот вид коренным образом отличается от всех остальных. В том же одиночном катании у девушек мы каждый год становимся свидетелями того, как совсем ещё юные фигуристки из России с первого сезона во взрослых соревнованиях покоряют вершину за вершиной. Вот нынешний сезон пока проходит при тотальном превосходстве 15-летней ученицы Этери Тутберидзе Камилы Валиевой. Она только-только вышла из юниорского возраста, а уже успела выиграть два этапа серии Гран-при и побить массу мировых рекордов.

В танцах на льду такого не бывает. Здесь нет прыжков, и всё зависит от заработанного у судей авторитета. Какая бы эффектная программа у тебя ни была, какие бы уникальные поддержки у тебя ни были, необходимо терпеливо дожидаться своей очереди и на каждом турнире демонстрировать высокий уровень. На то, чтобы стать претендентом на медали на крупнейших соревнованиях, нужно потратить как минимум несколько лет. Даже великим чемпионам не удавалось перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в жёсткой танцевальной иерархии.

Нынешний сезон может стать в этом плане уникальным. Уже сейчас российский дуэт 18-летней Дианы Дэвис и 22-летнего Глеба Смолкина приковывает к себе пристальное внимание как зрителей, так и специалистов с журналистами. Во-первых, пара изначально имеет звёздный статус. Дэвис — дочь Этери Тутберидзе, её партнёр — сын известного актёра Бориса Смолкина. Они только с нынешнего сезона выступают во взрослых соревнованиях, но уже добились феноменальных результатов.

Фигуристы выступают вместе с 2018 года. На юниорском уровне они не выделялись на общем фоне. Так, на последнем чемпионате мира в этой возрастной категории спортсмены заняли лишь пятое место. Выше оказались в том числе и две российские пары: Елизавета Шанаева с Дэвидом Нарижным и Арина Ушакова с Максимом Некрасовым. В том же сезоне в финале юниорского Гран-при Дэвис и Смолкин оказались на последней, шестой позиции.

Невероятный прогресс Дэвис и Смолкина

Надо сказать, что с 2019 года наши спортсмены тренируются в США у легендарного тренера Игоря Шпильбанда. Он подготовил целую плеяду звёзд американского фигурного катания. Бывший советский фигурист работал с трёхкратными олимпийскими чемпионами Тессой Вертью и Скоттом Моиром, победителями Игр-2014 в Сочи Мерил Дэвис и Чарли Уайтом, призёрами чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эваном Бейтсом. Безусловно, он заметно поспособствовал и существенному прогрессу Дэвис со Смолкиным.

В любом случае выступления российского дуэта вызывают удивление. В нынешнем сезоне Дэвис и Смолкин уже приняли участие в четырёх международных турнирах на взрослом уровне. На "Челленджере" в американском Норвуде они заняли второе место с итоговой оценкой 190,63 балла, на этапе Гран-при в Канаде стали пятыми (180,57), на Кубке Австрии финишировали четвёртыми (184,62). Особняком стоит их катание на "Челленджере" в Варшаве, где они в сумме за две программы набрали сразу 199,90 балла.

Необходимо отметить, что в ритм-танце на Кубке Варшавы Дэвис и Смолкин улучшили свой личный рекорд сразу на восемь баллов, а в произвольной программе — на 7,5. Сами по себе эти цифры кажутся просто космическими, позволяющими фигуристам на равных конкурировать с лидерами мировых танцев на льду. Естественно, что они вызвали немало вопросов.

— Невольно складывается ощущение, что некий влиятельный персонаж навтыкал судьям и техбригаде по самое некуда. Доказательств, разумеется, нет, но, как говорил Станиславский, не верю я в эту латынь. Ну никак, — написала в своём телеграм-канале известная журналистка Елена Вайцеховская.

Представители американских СМИ, как водится, пошли чуть дальше. Журналист Дэйв Лиз считает, что за высочайшими оценками Дэвис и Смолкина стоит особая забота Этери Тутберидзе. По его информации, знаменитый тренер просила судей не обижать свою дочь на соревнованиях.

— В России сообщают о настоящем чуде в танцах на льду, рапортуют, что Дэвис и Смолкин внезапно ворвались в мировую элиту. На самом деле магия началась вовсе не на Кубке Варшавы. В прошлом сезоне судьи сходили поужинать с Тутберидзе на её день рождения, с этого всё и началось, — говорит Лиз.

Борьба за место в команде на Олимпиаде

В финал Гран-при нынешнего сезона Дэвис и Смолкин уже не пробьются, но вот на Олимпиаду поехать могут. Многое будет зависеть от их выступления на декабрьском чемпионате России в Санкт-Петербурге. Потеснить действующих чемпионов мира Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также призёров трёх последних европейских первенств Александру Степанову и Ивана Букина им вряд ли по силам. Но побороться за третью путёвку на Игры в Пекине вполне реально.

Формально третьим танцевальным дуэтом в России сейчас являются Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В прошлом году они выступали на чемпионате мира в Стокгольме и заняли десятое место. Правда, после того партнёрша перенесла смертельное заболевание — пневмококковый менингит — и только недавно вновь приступила к тренировкам. Их место в сборной России на Олимпиаде находится под большим вопросом.

Отметим, что, в отличие от женского одиночного катания, в танцах на льду Россия не является сейчас законодателем мод. Ожидается, что в олимпийском Пекине безоговорочными фаворитами будут четырёхкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Удел российских дуэтов — борьба за медали с канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье, а также американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Другое дело в командном турнире. В этом виде программы россияне являются явными претендентами на золото. Правда, в танцах на льду в каждой из программ будет выступать только один дуэт из России, хотя не исключена и замена перед произвольным прокатом. И вот здесь начинаются настоящие чудеса. Дело в том, что у Никиты Кацалапова периодически обостряется хроническая травма спины. Не факт, что у него хватит сил выступить и в личном турнире, и в командном.

Поговаривают, что после ритм-танца Синицину и Кацалапова заменят именно Дэвис со Смолкиным. В этом случае дочь Тутберидзе может уже в юном возрасте стать олимпийской чемпионкой.

— Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты спина и всё такое. И Дэвис — олимпийская (чемпионка. — Прим. Лайфа) в команде, — заявила Наталья Скопцова, мать российской фигуристки Анастасии Скопцовой.

Кстати, Анастасия Скопцова с Кириллом Алёшиным являются бронзовыми призёрами чемпионата России 2021 года в танцах на льду. На первенстве в Челябинске они уступили только Степановой с Букиным и Загорски с Гурейро. Синицина и Кацалапов пропускали турнир из-за последствий коронавируса у партнёрши. Естественно, что Скопцова с Алёшиным также претендуют на поездку в Пекин и крайне ревностно относятся к небывалым оценкам их соперников.

В целом можно сказать, что повышение конкуренции в российских танцах на льду должно пойти на пользу нашему фигурному катанию. Появление новых звёзд в этом виде программы можно только приветствовать. С другой стороны, очень хотелось бы, чтобы спортивная борьба не выходила за пределы ледовых арен и на Олимпиаду в Пекин отобрались бы действительно наши сильнейшие дуэты.

Авторы Роман Фейгин