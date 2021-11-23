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Сергей Зубов назначен главным тренером молодёжной сборной России по хоккею

С 26 декабря по 5 января команде предстоит участие в молодёжном чемпионате мира в Канаде.

23 ноября, 09:19
<p>Фото © ФХР</p>

Фото © ФХР

Главным тренером молодёжной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Возглавлявший команду с октября Олег Браташ переведён на должность старшего тренера.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", — заявил Зубов.

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Команда соберётся 1 декабря на базе в Новогорске. После карантина и углублённого медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет тренироваться по плану, который включает в себя три микроцикла по три дня каждый. Предусмотрены двусторонние матчи, а также контрольная игра с подмосковным "Витязем".

15 декабря молодёжная сборная России вылетит в канадский Ред-Дир транзитом через Хельсинки. С 16 по 25 декабря команда будет тренироваться в Канаде, а также проведёт две контрольные игры. С 26 декабря по 5 января сборная примет участие в молодёжном чемпионате мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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