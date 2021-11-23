Сергей Зубов назначен главным тренером молодёжной сборной России по хоккею

Главным тренером молодёжной сборной России по хоккею назначен Сергей Зубов. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Возглавлявший команду с октября Олег Браташ переведён на должность старшего тренера.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодёжном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая, талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", — заявил Зубов.

Команда соберётся 1 декабря на базе в Новогорске. После карантина и углублённого медицинского обследования с 4 по 14 декабря будет тренироваться по плану, который включает в себя три микроцикла по три дня каждый. Предусмотрены двусторонние матчи, а также контрольная игра с подмосковным "Витязем".