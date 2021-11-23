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"Знает команду с детства": Месси назвал Хави отличным тренером для "Барселоны"

Они вместе выступали за каталонский клуб с 2003 по 2015 год.

23 ноября, 09:37
<p>Фото © Urbanandsport/NurPhoto</p>

Фото © Urbanandsport/NurPhoto

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что Хави является отличным тренером для "Барселоны". Об этом сообщает Marca.

В начале ноября Хави подписал контракт с "Барселоной" до лета 2024 года. Ранее, с 2003 по 2015 год, он вместе с Месси выступал за каталонскую команду.

"Хави с детства знает "Барселону" и прекрасно разбирается в ситуации. Он многое знает и может передать свои навыки молодым игрокам. Не сомневаюсь, при нём клуб получит необходимый толчок для развития", — отметил Месси.

"Барселона" в первом матче под руководством Хави победила в каталонском дерби

"Барселона" в первом матче под руководством Хави победила в каталонском дерби

Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 сезонов он выиграл 25 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. После ухода из каталонского клуба в 2015 году хавбек отправился в катарский "Аль-Садд", где по окончании спортивной карьеры работал главным тренером. На посту наставника "Барселоны" он сменил уволенного голландца Рональда Кумана.

Месси в середине августа перешёл в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента. Контракт рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. До этого аргентинский нападающий на протяжении 17 сезонов выступал за "Барселону".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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