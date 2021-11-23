Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси заявил, что Хави является отличным тренером для "Барселоны". Об этом сообщает Marca.

В начале ноября Хави подписал контракт с "Барселоной" до лета 2024 года. Ранее, с 2003 по 2015 год, он вместе с Месси выступал за каталонскую команду.

"Хави с детства знает "Барселону" и прекрасно разбирается в ситуации. Он многое знает и может передать свои навыки молодым игрокам. Не сомневаюсь, при нём клуб получит необходимый толчок для развития", — отметил Месси.

Хави является воспитанником "Барселоны". За 17 сезонов он выиграл 25 трофеев, в том числе четыре Лиги чемпионов. После ухода из каталонского клуба в 2015 году хавбек отправился в катарский "Аль-Садд", где по окончании спортивной карьеры работал главным тренером. На посту наставника "Барселоны" он сменил уволенного голландца Рональда Кумана.