Назначен арбитр на матч Лиги Европы между "Локомотивом" и "Лацио"

Португальский арбитр Артур Диаш назначен главным судьёй матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и римским "Лацио". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В качестве судей на линиях будут работать Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвёртым арбитром назначен Угу Мигел. За систему видеопомощи судьям (VAR) будет отвечать Жоау Пиньейру, его ассистентом станет Тьягу Мартинш. Вся бригада арбитров из Португалии.

Матч "Локомотив" — "Лацио" состоится в четверг, 25 ноября, на столичной "РЖД-арене". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.