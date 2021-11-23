Назначен арбитр на матч Лиги Европы между "Локомотивом" и "Лацио"
Встреча состоится в четверг, 25 ноября, на столичной "РЖД-арене". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Португальский арбитр Артур Диаш назначен главным судьёй матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и римским "Лацио". Об этом сообщается на сайте УЕФА.
В качестве судей на линиях будут работать Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвёртым арбитром назначен Угу Мигел. За систему видеопомощи судьям (VAR) будет отвечать Жоау Пиньейру, его ассистентом станет Тьягу Мартинш. Вся бригада арбитров из Португалии.
Матч "Локомотив" — "Лацио" состоится в четверг, 25 ноября, на столичной "РЖД-арене". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.
После четырёх туров "Локомотив" занимает последнее, четвёртое, место в группе E Лиги Европы, набрав два очка. Таблицу возглавляет стамбульский "Галатасарай", у которого восемь баллов. На счету "Лацио" пять очков, у французского "Марселя" — четыре.
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