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Назначен арбитр на матч Лиги Европы между "Локомотивом" и "Лацио"

Встреча состоится в четверг, 25 ноября, на столичной "РЖД-арене". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

23 ноября, 10:09
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Португальский арбитр Артур Диаш назначен главным судьёй матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между московским "Локомотивом" и римским "Лацио". Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В качестве судей на линиях будут работать Руй Тавареш и Паулу Соареш. Четвёртым арбитром назначен Угу Мигел. За систему видеопомощи судьям (VAR) будет отвечать Жоау Пиньейру, его ассистентом станет Тьягу Мартинш. Вся бригада арбитров из Португалии.

Матч "Локомотив" — "Лацио" состоится в четверг, 25 ноября, на столичной "РЖД-арене". Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

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После четырёх туров "Локомотив" занимает последнее, четвёртое, место в группе E Лиги Европы, набрав два очка. Таблицу возглавляет стамбульский "Галатасарай", у которого восемь баллов. На счету "Лацио" пять очков, у французского "Марселя" — четыре.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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