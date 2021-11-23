Украинский футболист Ордец продлил контракт с московским "Динамо"
Он провёл за бело-голубых 64 матча во всех турнирах, забив пять голов.
Фото © ФК "Динамо"
Украинский защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Также предусмотрена возможность продления контракта ещё на один год.
В 2019 году Ордец перешёл в "Динамо" из донецкого "Шахтёра". За бело-голубых он провёл 64 матча во всех турнирах, забив пять голов.
Динамовцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 15 матчах 29 очков. Команду Сандро Шварца опережает только петербургский "Зенит", у которого 33 балла.
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