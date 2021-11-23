Украинский футболист Ордец продлил контракт с московским "Динамо"

Украинский защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Также предусмотрена возможность продления контракта ещё на один год.

В 2019 году Ордец перешёл в "Динамо" из донецкого "Шахтёра". За бело-голубых он провёл 64 матча во всех турнирах, забив пять голов.