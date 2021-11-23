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Украинский футболист Ордец продлил контракт с московским "Динамо"

Он провёл за бело-голубых 64 матча во всех турнирах, забив пять голов.

23 ноября, 10:39
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Украинский защитник Иван Ордец продлил контракт с московским "Динамо". Об этом сообщается на сайте столичного футбольного клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. Также предусмотрена возможность продления контракта ещё на один год.

В 2019 году Ордец перешёл в "Динамо" из донецкого "Шахтёра". За бело-голубых он провёл 64 матча во всех турнирах, забив пять голов.

Тотальная доминация: "Динамо" дома разнесло тульский "Арсенал" в матче РПЛ

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Динамовцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 15 матчах 29 очков. Команду Сандро Шварца опережает только петербургский "Зенит", у которого 33 балла.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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