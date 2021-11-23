"Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Ещё с 2013–2014 года. Это моё право, мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. А эта страна дала мне всё то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я её очень сильно люблю. Готов за неё идти до конца. Другого мнения у меня не будет. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял", — сказал Вернидуб.