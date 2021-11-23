"Отец никогда бы этого не понял": Украинский тренер "Шерифа" Вернидуб объяснил, почему отказывается работать в России
В нынешнем сезоне молдавская команда стартовала в Лиге чемпионов с побед над "Шахтёром" и "Реалом".
Фото © ФК "Шериф"
Главный тренер тираспольского футбольного клуба "Шериф" Юрий Вернидуб заявил, что отказывается от работы в России, поскольку родился на Украине. Об этом он рассказал в интервью на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
"Шериф" в нынешнем сезоне дебютировал в Лиге чемпионов. На старте группового турнира команда сенсационно обыграла донецкий "Шахтёр" и мадридский "Реал".
"Рассматриваю ли варианты с работой в России? Нет. Ещё с 2013–2014 года. Это моё право, мой выбор. Во-первых, я бы этого никогда не сделал, потому что я родился в Украине. А эта страна дала мне всё то, что у меня сейчас есть. Я ей очень благодарен, и я её очень сильно люблю. Готов за неё идти до конца. Другого мнения у меня не будет. А во-вторых, мой отец, которого уже нет, никогда бы этого не понял", — сказал Вернидуб.
После двух побед на старте группового турнира "Шериф" дважды подряд проиграл миланскому "Интеру". С шестью набранными очками молдавский клуб занимает третье место в группе D. Таблицу возглавляет "Реал", у которого девять баллов. Вторым идёт "Интер", набравший семь очков.
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