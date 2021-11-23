Российская фигуристка Алина Загитова в интервью kp.ru прокомментировала слухи о возможном романе между Евгенией Медведевой и блогером Даней Милохиным.

"Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнёрами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада", — заявила Загитова.