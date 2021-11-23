НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Я за ребят очень рада": Загитова высказалась о возможном романе Медведевой и Милохина

Спортсменка и блогер стали одним из открытий проекта "Ледниковый период" в этом сезоне.

23 ноября, 11:17
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CVYiwVeqk8j/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">jmedvedevaj</a></p>

Фото © Instagram/jmedvedevaj

Российская фигуристка Алина Загитова в интервью kp.ru прокомментировала слухи о возможном романе между Евгенией Медведевой и блогером Даней Милохиным.

"Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнёрами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада", — заявила Загитова.

"Люблю, чтобы было холодно": Фигуристка Медведева описала идеальное свидание

"Люблю, чтобы было холодно": Фигуристка Медведева описала идеальное свидание

Она также заметила, что среди всех участников "Ледникового периода" в этом сезоне ей очень нравится Ксения Бородина и именно за неё и её партнёра — Дмитрия Соловьёва — она "держит кулачки".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1