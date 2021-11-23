"Я за ребят очень рада": Загитова высказалась о возможном романе Медведевой и Милохина
Спортсменка и блогер стали одним из открытий проекта "Ледниковый период" в этом сезоне.
Фото © Instagram/jmedvedevaj
Российская фигуристка Алина Загитова в интервью kp.ru прокомментировала слухи о возможном романе между Евгенией Медведевой и блогером Даней Милохиным.
"Парное катание — это специфический вид спорта. В танцах на льду очень важна связь между партнёрами. У кого-то это складывается, у кого-то нет. Поэтому я за ребят очень рада", — заявила Загитова.
Она также заметила, что среди всех участников "Ледникового периода" в этом сезоне ей очень нравится Ксения Бородина и именно за неё и её партнёра — Дмитрия Соловьёва — она "держит кулачки".
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