Бывший капитан "Реала" Рамос впервые попал в заявку "Пари Сен-Жермен"

Чемпион мира присоединился к французскому клубу летом этого года после 16 лет выступлений за "сливочных".

"Пари Сен-Жермен" впервые включил в заявку на матч испанского футболиста Серхио Рамоса. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

В составе ПСЖ Рамос отправится в Англию на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Встреча состоится в среду, 24 ноября. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Рамос перешёл в "Пари Сен-Жермен" нынешним летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 16 сезонов выступал за мадридский "Реал".