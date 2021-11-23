Бывший капитан "Реала" Рамос впервые попал в заявку "Пари Сен-Жермен"
Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"
Чемпион мира присоединился к французскому клубу летом этого года после 16 лет выступлений за "сливочных".
"Пари Сен-Жермен" впервые включил в заявку на матч испанского футболиста Серхио Рамоса. Об этом сообщается на сайте французского клуба.
В составе ПСЖ Рамос отправится в Англию на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Встреча состоится в среду, 24 ноября. Начало игры в 23:00 по московскому времени.
Le groupe parisien pour #MCIPSG ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 23, 2021
🏆 @ChampionsLeague
Рамос перешёл в "Пари Сен-Жермен" нынешним летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 16 сезонов выступал за мадридский "Реал".
Из-за травмы испанский защитник до сих пор не выходил на поле в составе ПСЖ. К тренировкам в общей группе он приступил на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что французский клуб может досрочно расторгнуть соглашение с 35-летним футболистом.