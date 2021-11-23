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Регион
Опубликовано 23 ноября 2021, 11:00

Бывший капитан "Реала" Рамос впервые попал в заявку "Пари Сен-Жермен"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

Чемпион мира присоединился к французскому клубу летом этого года после 16 лет выступлений за "сливочных".

"Пари Сен-Жермен" впервые включил в заявку на матч испанского футболиста Серхио Рамоса. Об этом сообщается на сайте французского клуба.

В составе ПСЖ Рамос отправится в Англию на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Встреча состоится в среду, 24 ноября. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Рамос перешёл в "Пари Сен-Жермен" нынешним летом на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 16 сезонов выступал за мадридский "Реал".

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Из-за травмы испанский защитник до сих пор не выходил на поле в составе ПСЖ. К тренировкам в общей группе он приступил на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что французский клуб может досрочно расторгнуть соглашение с 35-летним футболистом.

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Роман Фейгин
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