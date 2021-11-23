Путин изложил Аббасу своё видение решения палестинской проблемы

Позиция российской стороны по вопросу урегулирования палестинской проблемы остаётся неизменной: она должна решаться в соответствии с подходами Совбеза ООН и с учётом интересов жителей региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в Сочи во вторник.

"Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе", — подчеркнул российский лидер.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.