Путин изложил Аббасу своё видение решения палестинской проблемы
Подход России в этом смысле остаётся неизменным: во главе угла должны быть решения Совбеза ООН и интересы всех жителей региона.
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Позиция российской стороны по вопросу урегулирования палестинской проблемы остаётся неизменной: она должна решаться в соответствии с подходами Совбеза ООН и с учётом интересов жителей региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом, которые состоялись в Сочи во вторник.
"Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе", — подчеркнул российский лидер.
Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.
Отметим, что на этой неделе у президента России запланированы ещё одни переговоры на высшем уровне — 25 ноября в Сочи он встретится с сербским лидером Александром Вучичем. Белграду предстоит договариваться с Москвой о цене, объёмах газа и сроках действия договора. Вучич говорил, что предложит Путину закупки Сербией в России по три миллиарда кубометров природного газа в год на протяжении десяти лет. Сейчас страна получает российский газ по 270 долларов за 1000 кубических метров, контракт истекает в конце года.
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