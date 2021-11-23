Глава СКР Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодёжи и призвал отменить его

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что нужно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как он для школьников является пыткой. Такое мнение юрист высказал, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодёжи", — сказал Бастрыкин.