Глава СКР Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодёжи и призвал отменить его
По мнению председателя Следственного комитета, нужно возродить советскую школу образования, так как она была лучшей в мире.
Александр Бастрыкин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что нужно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), так как он для школьников является пыткой. Такое мнение юрист высказал, выступая на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
"Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ... Это просто пытка какая-то для молодёжи", — сказал Бастрыкин.
Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике. Власти рассчитывают, что работа школ должна вернуться к "доковидному порядку" уже в январе 2022 года.
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