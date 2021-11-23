Онколог Пылев назвал везением успешную самостоятельную операцию пенсионерки из Ленобласти
Случившееся медик окрестил дичью. По словам врача, подобная процедура всегда проводится не вслепую, а под УЗИ-навигацией, так как есть риск повредить какой-то орган или проткнуть петли кишечника.
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Пенсионерке из Выборга Ленинградской области, страдающей от онкологии, которая решила самостоятельно прооперировать себя, чтобы вывести жидкость из брюшной полости, повезло, что всё прошло относительно успешно. Подобная операция должна проводиться только в стационарных условиях. Об этом заявил врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Пылев в беседе с "Газетой.ru".
"Напряжённый асцит — это показание к экстренному вмешательству, и, естественно, это вмешательство должно проводиться только в условиях профильного стационара. Такие больные должны наблюдаться, и эвакуация жидкости должна быть не одномоментной, а в течение длительного времени, большими порциями на фоне сопроводительной, заместительной терапии", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что процедура проводится под УЗИ-навигацией, так как при дренировании брюшной полости есть риск повредить какой-либо орган или проткнуть петли кишечника. Кроме того, самостоятельное выведение жидкости может привести к инфекциям и перитониту.
"Вообще, это дичь какая-то. То, что она сделала это самостоятельно, ей, видимо, просто повезло", — заключил врач.
Напомним, онкобольная пенсионерка сделала себе операцию, не дожидаясь помощи врачей. Женщина осталась чудом жива, но заставила понервничать областной Минздрав, который уже начал проверку.
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