Онколог Пылев назвал везением успешную самостоятельную операцию пенсионерки из Ленобласти

Пенсионерке из Выборга Ленинградской области, страдающей от онкологии, которая решила самостоятельно прооперировать себя, чтобы вывести жидкость из брюшной полости, повезло, что всё прошло относительно успешно. Подобная операция должна проводиться только в стационарных условиях. Об этом заявил врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Пылев в беседе с "Газетой.ru".

"Напряжённый асцит — это показание к экстренному вмешательству, и, естественно, это вмешательство должно проводиться только в условиях профильного стационара. Такие больные должны наблюдаться, и эвакуация жидкости должна быть не одномоментной, а в течение длительного времени, большими порциями на фоне сопроводительной, заместительной терапии", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что процедура проводится под УЗИ-навигацией, так как при дренировании брюшной полости есть риск повредить какой-либо орган или проткнуть петли кишечника. Кроме того, самостоятельное выведение жидкости может привести к инфекциям и перитониту.

"Вообще, это дичь какая-то. То, что она сделала это самостоятельно, ей, видимо, просто повезло", — заключил врач.