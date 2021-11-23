Реаниматолог Шкабаров назвал коронавирус "идеальным убийцей"
В военной медицине есть такое понятие — "убит, но ещё не умер", и его можно применить к последствиям инфекции, заметил специалист.
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Коронавирус является идеальным убийцей, ведь даже если пациент побеждает в первой схватке с инфекцией, она оставляет след, который может стать фатальным для человека в дальнейшем. Об этом заявил заведующий оперативным блоком № 1 Первого медицинского университета в Санкт-Петербурге Сергей Шкабаров.
"Вирус для вызова патологического процесса в организме использует наиболее универсальные механизмы развития болезни и, соответственно, гибели. И даже если ты выигрываешь первую битву с вирусом, то он всё равно оставляет определённый след, который укладывает человека в дальнейшем", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".
Среди осложнений медик перечислил фиброзы лёгких, социальную дезадаптацию, а также проблемы с неврологией. Он указал на понятие, которое присутствует в военной медицине, — "убит, но ещё не умер".
"Это такой "жилец", но с ограниченными возможностями", — добавил Шкабаров.
При этом прививка от ковида реально может спасти жизнь, уточнил реаниматолог, заметив, что видел только один случай нахождения в реанимации привитого молодого человека, который не соблюдал никаких рекомендаций и тяжело заболел, однако выжил.
Ранее вирусолог Николай Малышев и врач Сергей Токарев объяснили, когда после вакцинации следует вызвать врача. Перед прививкой от ковида нужно стараться не заболеть, а значит — носить маски и соблюдать дистанцию, отметил инфекционист.
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