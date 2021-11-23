Пьяный муж в ходе ссоры попытался убить супругу ножом, но тот застрял у женщины в носу

Пьяный муж хотел убить супругу ножом в ходе ссоры, но тот застрял у женщины в носу Видео © Telegram-канал SHOT

В городе Апшеронске в Краснодарском крае пьяный мужчина в ходе ссоры ударил ножом в лицо свою 60-летнюю супругу, и холодное оружие застряло в носу у пострадавшей. Она смогла выжить и находится в больнице, сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета.

Установлено, что скандал между супругами случился вечером 19 ноября в ходе распития спиртного в доме в переулке Фурманова. Во время ссоры 64-летний подозреваемый схватил нож и ударил женщину в лицо. С застрявшим в области носа ножом она выбежала на улицу и позвала на помощь. Происходящее попало на камеру. Скорую и полицию вызвали местные жители, сейчас женщина в больнице, ей оказывается медицинская помощь.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают проведение следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.