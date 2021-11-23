Общественник Илья Ремесло обвинил коммуниста Рашкина в получении взятки

В посте в своём телеграм-канале юрист и общественный деятель Илья Ремесло обвинил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина в получении взятки.

"Изучив закон, регулирующий статус депутата Госдумы и связанные с ним ограничения, я принял решение обратиться к руководству Государственной думы с просьбой проверить Рашкина на предмет получения им незаконного коррупционного обогащения, несовместимого со статусом депутата Госдумы", — говорится в сообщении.

Такой вывод общественный деятель сделал на основе недавнего заявления парламентария, признавшегося в систематическом безвозмездном пользовании чужими разрешениями на охоту.

"Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял", — рассказал ранее Рашкин.

Ремесло отметил, что депутат отправлялся на охоту, не тратясь на оформление разрешений, и получал от пользования чужими документами имущественную выгоду.

"Рашкин систематически использовал разрешения на охоту от неустановленных лиц, которые незаконно оплачивали отдых депутата Госдумы. Согласно методическим рекомендациям Государственной думы, такие действия являются коррупционным нарушением и создают условия для конфликта интересов", — напомнил юрист.

"Таким образом, Рашкин получал от этого имущественную выгоду — в виде экономии на пошлинах, а также безвозмездно обращал в свою собственность мясо животных, добытых за чужой счёт", — подытожил Ремесло.