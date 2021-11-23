Путин соболезнует в связи с гибелью туристов в огненном ДТП с автобусом в Болгарии
Глава государства отметил, что искренне сочувствует тем, кто потерял родных и близких в страшной аварии.
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Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии", — говорится в тексте телеграммы.
Владимир Путин попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
Напомним, в Болгарии более 40 туристов и водитель погибли в жуткой аварии с автобусом. Выжить удалось только семерым из числа тех, кто ехал в нём. Причём власти Болгарии не исключили увеличения числа жертв огненного ДТП с автобусом. Рассматриваются две основные версии случившегося — ошибка водителя или техническая неисправность.
Комментариев: 1
На самом деле, жаль, что так произошло. Путин действительно умеет соболезновать другим, понимает, что для других чьи-то беды - это настоящее горе.