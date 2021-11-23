Путин соболезнует в связи с гибелью туристов в огненном ДТП с автобусом в Болгарии

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии", — говорится в тексте телеграммы.