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Путин соболезнует в связи с гибелью туристов в огненном ДТП с автобусом в Болгарии

Глава государства отметил, что искренне сочувствует тем, кто потерял родных и близких в страшной аварии.

23 ноября, 10:46
<p>Фото © ТАСС / EPA / VASSIL DONEV</p>

Фото © ТАСС / EPA / VASSIL DONEV

Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровскому в связи с гибелью граждан этой страны в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии", — говорится в тексте телеграммы.

Владимир Путин попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

"Картина ужасающая": Водитель автобуса, в котором заживо сгорело 45 туристов, мог уснуть за рулём

"Картина ужасающая": Водитель автобуса, в котором заживо сгорело 45 туристов, мог уснуть за рулём

Напомним, в Болгарии более 40 туристов и водитель погибли в жуткой аварии с автобусом. Выжить удалось только семерым из числа тех, кто ехал в нём. Причём власти Болгарии не исключили увеличения числа жертв огненного ДТП с автобусом. Рассматриваются две основные версии случившегося — ошибка водителя или техническая неисправность.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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Комментариев: 1

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Александр Петровсегодня в 10:48

На самом деле, жаль, что так произошло. Путин действительно умеет соболезновать другим, понимает, что для других чьи-то беды - это настоящее горе.

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