Власти Болгарии не исключили увеличения числа жертв огненного ДТП с автобусом
Рассматриваются две основные версии случившегося — ошибка водителя или техническая неисправность. В больнице на лечении находится семь туристов.
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Здоровью выживших в автокатастрофе с туристическим автобусом в Болгарии, унёсшей жизни не менее 45 пассажиров, ничего не угрожает, сообщает портал Makpress со ссылкой на врачей.
"В больницу Н.И. Пирогова в Софии после аварии автобуса на автомагистрали "Струма" поступили 17-летняя девушка и шесть взрослых. Их жизни вне опасности. Девушка и пятеро взрослых приняты в ожоговую клинику, один пострадавший направлен в травматологию. Проводятся дополнительные обследования", — рассказала изданию Майя Аргирова из ожоговой клиники.
При этом власти Болгарии не исключают, что число погибших в ДТП с транспортным средством, следовавшим из Северной Македонии, может увеличиться. Об этом на брифинге поведал вице-премьер, министр внутренних дел Бойко Рашков.
"Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой — и в автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках", — уточнил Рашков.
Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что, по предварительным данным, в автобусе находилось 52 человека.
"По предварительным данным, в автобусе находилось 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли, семеро госпитализированы. Однако окончательно о числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, не исключено, что их может быть больше", — отметил Сарафов.
Также он сообщил, что рассматриваются две основные версии случившегося — ошибка водителя или техническая неисправность.
Ранее Лайф рассказал, что водитель автобуса, в котором заживо сгорело 45 туристов, мог уснуть за рулём. В то же время болгарский портал "24 часа" сообщает, что за несколько метров до места происшествия найден фрагмент от шины. Эта находка натолкнула правоохранителей на версию, что у автобуса спустило колесо, потому и произошла авария.
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