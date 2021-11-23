Власти Болгарии не исключили увеличения числа жертв огненного ДТП с автобусом

Здоровью выживших в автокатастрофе с туристическим автобусом в Болгарии, унёсшей жизни не менее 45 пассажиров, ничего не угрожает, сообщает портал Makpress со ссылкой на врачей.

"В больницу Н.И. Пирогова в Софии после аварии автобуса на автомагистрали "Струма" поступили 17-летняя девушка и шесть взрослых. Их жизни вне опасности. Девушка и пятеро взрослых приняты в ожоговую клинику, один пострадавший направлен в травматологию. Проводятся дополнительные обследования", — рассказала изданию Майя Аргирова из ожоговой клиники.

При этом власти Болгарии не исключают, что число погибших в ДТП с транспортным средством, следовавшим из Северной Македонии, может увеличиться. Об этом на брифинге поведал вице-премьер, министр внутренних дел Бойко Рашков.

"Картина страшная, тела погибших буквально обуглены, поэтому сейчас нам трудно назвать их точное число. На экскурсию в Стамбул выезжало четыре автобуса из Северной Македонии, возможно, что туристы могли пересаживаться из одного автобуса в другой — и в автобусе находилось больше пассажиров, чем указано в списках", — уточнил Рашков.

Директор национальной следственной службы Борислав Сарафов уточнил, что, по предварительным данным, в автобусе находилось 52 человека.

"По предварительным данным, в автобусе находилось 52 человека, 45 из них, в том числе 12 детей, погибли, семеро госпитализированы. Однако окончательно о числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, не исключено, что их может быть больше", — отметил Сарафов.

Также он сообщил, что рассматриваются две основные версии случившегося — ошибка водителя или техническая неисправность.