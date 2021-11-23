В Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления суши в кафе
Число пострадавших выросло до 48, из них 19 детей. Двое до сих пор находятся в больнице в состоянии средней тяжести, остальные проходят лечение на дому.
Фото © Pexels
В Новосибирской области завели уголовное дело по статье 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Поводом стало массовое отравление суши в кафе.
"В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления", — пояснили в региональном СУ СКР.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на два года.
Напомним, что в Татарске с 20 по 21 ноября за медицинской помощью обратилось не менее 30 человек. В больнице всем потерпевшим был поставлен диагноз: острая кишечная инфекция, гастроэнтерит. Причиной плохого самочувствия, как полагает следствие, стало употребление продуктов, купленных в местном кафе "Суши-хаус".
Ранее Лайф рассказывал, что пятилетняя девочка из Челябинска поела суши и умерла.
Комментариев: 0