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В Новосибирской области завели уголовное дело после массового отравления суши в кафе

Число пострадавших выросло до 48, из них 19 детей. Двое до сих пор находятся в больнице в состоянии средней тяжести, остальные проходят лечение на дому.

23 ноября, 08:21

Фото © Pexels

В Новосибирской области завели уголовное дело по статье 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Поводом стало массовое отравление суши в кафе.

"В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления", — пояснили в региональном СУ СКР.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком на два года.

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Напомним, что в Татарске с 20 по 21 ноября за медицинской помощью обратилось не менее 30 человек. В больнице всем потерпевшим был поставлен диагноз: острая кишечная инфекция, гастроэнтерит. Причиной плохого самочувствия, как полагает следствие, стало употребление продуктов, купленных в местном кафе "Суши-хаус".

Ранее Лайф рассказывал, что пятилетняя девочка из Челябинска поела суши и умерла.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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