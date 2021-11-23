Найденный мёртвым на рейсе из Египта россиянин перед вылетом жаловался на головные боли

Россиянин, которого нашли мёртвым на рейсе из Шарм-эль-Шейха в Самару, незадолго до вылета жаловался на сильные головные боли — 48-летний мужчина уже долгое время страдал от последствий инсульта, который перенёс в марте 2020 года. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что погибший отдыхал в африканской стране один — он каждый год отмечал свой день рождения в путешествии, иногда к нему присоединялись члены семьи, но не в этот раз. Во время путешествия мужчина жаловался родственникам на плохое самочувствие. Как рассказал источник, на курорте россиянин получил сильное отравление, из-за чего даже не мог встать с кровати и в определённый момент перестал выходить на связь с родными. Тогда семья дозвонилась до сотрудников отеля, которые нашли мужчину в номере в плохом состоянии и вызвали медиков. Россиянина увезли в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

На следующий день после инцидента мужчина уже вернулся в номер. Он сообщил родственникам, что чувствует себя намного лучше, и постоянно писал о своих действиях, чтобы родные не переживали.

А утром перед вылетом россиянин также посетовал на головные боли. Уточняется, что в аэропорту ему пришлось простоять около четырёх часов перед посадкой, так как из-за большого количества людей не было возможности присесть. Кроме того, погибший решил перекусить фастфудом. Родственники предполагают, что он съел слишком много вредной еды, из-за чего на фоне сильного отравления ему могло стать плохо в самолёте.

Как уточняет источник, психических отклонений у мужчины не было. По данным Лайфа, у него остался 10-летний ребёнок, а также полуторагодовалая внучка. Погибший занимался автомобилями и был довольно известным в узких кругах.