Экс-депутат Рады Волга предрёк Украине печальный исход в ближайшие годы

"Я вижу, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, но и на всём евразийском континенте, <...> они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, очень большому конфликту, который, увы, пройдёт по территории Украины так, как это, впрочем, бывало в предыдущие века", — сообщил Волга в беседе с порталом "Украина.ру".