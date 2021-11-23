Экс-депутат Рады Волга предрёк Украине печальный исход в ближайшие годы
Причём бывший парламентарий не хочет рисковать и озвучивать какие-то конкретные предположения, но уверен, что крупный "взрыв" произойдёт именно на территории его страны.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Василий Волга рассказал, что во всём мире нарастает турбулентность. И хотя он не рискует озвучивать какие-то предположения, касающиеся будущего Незалежной, считает, что происходящее приведёт к печальным последствиям.
"Я вижу, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, но и на всём евразийском континенте, <...> они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, очень большому конфликту, который, увы, пройдёт по территории Украины так, как это, впрочем, бывало в предыдущие века", — сообщил Волга в беседе с порталом "Украина.ру".
Ранее Лайф писал, что сегодняшняя Украина напомнила российской разведке Грузию 2008 года. Провокационная политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, считают в СВР.
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