Стоимость контракта на поставку автоматов Калашникова Индии составит $590 млн

Стоимость контракта на лицензионное производство автоматов Калашникова АК-203 между компанией Indo-Russian Rifles Private Limited (50,5% акций принадлежит индийской госкомпании Ordnance Factory Board, 42% — концерну "Калашников", 7,5% — "Рособоронэкспорту", который входит в "Ростех") и Министерством обороны Индии составила около 590 миллионов долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой источник, близкий к посольству страны.

Информацию изданию также подтвердил представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отметив, что это случилось благодаря оптимизации вопросов, которые связаны с налаживанием производства в Индии.

Как рассказал в беседе с РБК индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, в ходе большой подготовительной работы российские специалисты вместе индийскими выработали эффективную модель производства, что позволило оптимизировать затраты на десятки миллионов долларов.

По данным пресс-службы "Калашникова", производство автоматов начнётся в первом квартале 2022 года, если будет подписан финальный контракт. Там не стали разглашать его стоимость, но уточнили, что Минобороны Индии будет расплачиваться с компанией Indo-Russian Rifles Private Limited в рупиях.

"Стороны в завершающей стадии согласования проекта. Подписание контракта может состояться до конца года", — заявили представители компании.

Предполагается, что будет произведено порядка 700 тысяч автоматов. При этом локализация производства достигнет 100%.