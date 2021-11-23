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Песков счёл преждевременными разговоры о введении новых антиковидных мер к праздникам

Представитель Кремля отметил, что в России фиксируется динамика в сторону снижения уровня заболеваемости. При этом предположил, что в нашей стране будут новые волны.

23 ноября, 10:10
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о вероятности введения в стране новых коронавирусных ограничений в новогодние каникулы.

"Вы забегаете вперёд. До новогодних каникул ещё много времени", — сказал Песков журналистам.

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Представитель Кремля отметил, что сейчас в России фиксируется динамика в сторону снижения уровня заболеваемости CoViD-19. При этом он не исключил новых волн коронавируса в нашей стране в будущем. Также они ожидают и европейцев, добавил Песков.

"Вы видите, какая сейчас напряжённая ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвёртая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвёртая. Но то, что волны [пандемии] идут одна за другой, это объективно", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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По его словам, многие страны сталкиваются с похожими проблемами, в частности с недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации от ковида. При этом все государства прикладывают большие усилия, чтобы убедить граждан поднять этот уровень, отметил Песков.

Ранее Лайф сообщал, что в России выявлено минимальное с 19 октября суточное число заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших приходится на Москву и Подмосковье, а на третьей строчке впервые оказалась Самарская область. Петербург — лишь на четвёртом месте.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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