Песков счёл преждевременными разговоры о введении новых антиковидных мер к праздникам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о вероятности введения в стране новых коронавирусных ограничений в новогодние каникулы.

"Вы забегаете вперёд. До новогодних каникул ещё много времени", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что сейчас в России фиксируется динамика в сторону снижения уровня заболеваемости CoViD-19. При этом он не исключил новых волн коронавируса в нашей стране в будущем. Также они ожидают и европейцев, добавил Песков.

"Вы видите, какая сейчас напряжённая ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвёртая, или, наоборот, у них пятая, а у нас четвёртая. Но то, что волны [пандемии] идут одна за другой, это объективно", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

По его словам, многие страны сталкиваются с похожими проблемами, в частности с недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации от ковида. При этом все государства прикладывают большие усилия, чтобы убедить граждан поднять этот уровень, отметил Песков.