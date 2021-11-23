Защита на всю жизнь: В России нашли способ создать "долгую" вакцину от коронавируса По словам академика РАН Виталия Зверева, эффект вакцинации продлится много лет, если препарат будет стимулировать клеточный иммунитет. 22 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Главная причина короткого периода действия вакцин от ковида не в мутациях коронавируса, рассказал в интервью Лайфу научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. По его мнению, всё дело в том, что препараты действуют только на одну разновидность иммунитета.

Причина того, что мы сейчас вводим препарат каждые полгода, на мой взгляд, заключается в том, что вакцины, которые сейчас существуют, — и наши, и зарубежные, —они не стимулируют клеточный иммунный ответ, а стимулируют только гуморальный, то есть только выработку антител Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург оценил перспективы создания антиковидной вакцины, которая бы действовала пять-десять лет. Профессор считает, что разработка такого препарата будет зависеть от новых штаммов, с которыми придётся столкнуться. Меж тем академик Зверев подчеркнул, что выработанные при контакте с инфекцией антитела против патогена со временем исчезают в любом случае, и это нормально.

Антитела не могут всё время сохраняться в том количестве, в котором они появляются после иммунизации или заболевания. Они рано или поздно истощаются, они не нужны. Если бы у нас все антитела после всех заболеваний сохранялись, у нас кровь была бы как кирпич, она была бы забита всеми этими антителами Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН

Напомним, гуморальный иммунитет (от латинского слова humor — "жидкость") — это производство антител в плазме крови особыми клетками — B-лимфоцитами. И чаще всего антитела специфичны, то есть работают против строго определённой разновидности вируса или бактерии. А клеточный иммунитет — это защитное действие, например, макрофагов, которые поглощают чужеродные частицы, или клеток-"киллеров", которые уничтожают заражённые патогеном клетки организма.

Научный руководитель НИИ вакцин уверен, что для долгосрочного действия вакцины она должна стимулировать обе разновидности иммунитета. По его словам, именно благодаря этому двойному действию некоторые прививки достаточно сделать один раз в жизни.

Вакцины, которые были в нашем распоряжении, например живая полиомиелитная, живая коревая вакцина, паротитная, краснушная и целый ряд других, они стимулируют и тот и другой иммунитет, поэтому иногда дают пожизненный иммунитет, например, полиомиелитная вакцина, или, по крайней мере, на 20–30 лет, как коревая Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН

Разработать по такому же принципу вакцину от коронавируса можно, заверил учёный. Он добавил, что над этим сейчас работают сразу несколько научных организаций, а некоторые многообещающие препараты уже проходят доклинические испытания.

Вопрос в том, как она будет выглядеть. Это будет, скорее всего, живая аттенуированная (ослабленная. — Прим. Лайфа) вакцина, либо это будут какие-то вакцины рекомбинантные, но которые будут нести те участки коронавирусных белков, которые будут ещё и стимулировать клеточный иммунный ответ Виталий Зверев Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова, академик РАН

Академик Зверев отметил, что долгосрочное воздействие вакцины обеспечивается в том числе и формированием клеток памяти — лимфоцитов, которые "запоминают" патоген и при следующей встрече быстро начинают вырабатывать нужные антитела.

Авторы Никита Юрченко